Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor

Bankanın mobil uygulaması üzerinden yapacakları işlemlerinde sorun yaşadıklarını iddia eden binlerce vatandaş, Twitter'da yazarak sorunlarına çözüm arıyor. İddialara göre bankanın uygulaması üzerinde yanlış bakiye gösterimi gibi problemler yaşanıyor. Kullanıcılar ise gösterilen bakiyelerin kendilerine ait olmadığını ve bankanın açıklama yapmasını istiyor.

HARCAMALAR EKSTREYE İKİ KERE YANSIDI

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması nedeniyle çok sayıda insan mağdur oldu. Dün sabah saatlerinde bankanın uygulamasına girmek isteyenler şaşırtan bir durumla karşılaştı. 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren başlayan sorunun hala devam etmesi endişeye neden oldu. Vatandaşlar, Akbank kredi kartlarıyla yaptıkları harcamaların ekstreye iki kez yansıması üzerine şikayetlerini dile getirdi. Bazı banka müşterileri hesaplarında fotoğraflar paylaşarak ekstrelerinin eksiye düştüğünü ifade ettiler.

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan aksaklıkların ardından bankadan yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" denildi.