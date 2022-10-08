Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama! - Son Dakika
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Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama!

08.10.2022 14:22
Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama!

Akbank kullanıcıları internet bankacılığında tekrar eden harcamalar nedeniyle şoke olurken, bankadan resmi açıklama geldi!

Akbank kullanıcıları 8 Ekim 2022 Cumartesi yani bugün ilginç bir sorun ile karşı karşıya kaldı. İnternet bankacılığına giriş yapan kullanıcılar yaptıkları harcamaların tekrar ettiğini ve bu nedenle borçlarının iki katına çıktığını iddia etti.

Bu durum kısa sürede sosyal medyanın ana gündem konularından birisi haline gelirken, kullanıcıları oldukça telaşlandıran bu "tekrar eden harcama" sorunu için Akbank'tan resmi bir açıklama geldi.

Akbank: Tekrar eden harcamalar için çalışıyoruz!

Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama!

Akbank'ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

pic.twitter.com/SO8PhTaIeD

— Akbank (@Akbank) October 8, 2022

Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere ekstrelerinde şok edici rakamlar ile karşılaşan kullanıcıların herhangi bir işlem yapmadan beklemesi yeterli olacak.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Hakan Binbaşgil, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama! - Son Dakika
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