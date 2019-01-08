Akbank Sanat Ünlü Grup Nes'i Ağırlıyor

Lorin Maazel ve Daniel Barenboim gibi efsanevi şeflerle çalışmış Fransız-Cezayirli şarkıcı/çellist Nesrine Belmokh, Fransız çellist Matthieu Saglio ve flamenko ile cazın büyük isimleriyle turnelere çıkmış olan çok yönlü İspanyol perküsyoncu David Gadea'dan oluşan NES; Akbank Sanat'ta izleyenleri cazdan klasiğe, soul müziğe ve Arap geleneksel müziğine kadar geniş bir perspektifte, hayatlarının ve müzik deneyimlerinin zenginliği ile karşılayacak.