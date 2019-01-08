Akbank Sanat Ünlü Grup Nes'i Ağırlıyor
32 dakika önce
Akbank Sanat, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek ünlü trio NES'i 16 Ocak'ta müzikseverlerle buluşturuyor.
Lorin Maazel ve Daniel Barenboim gibi efsanevi şeflerle çalışmış Fransız-Cezayirli şarkıcı/çellist Nesrine Belmokh, Fransız çellist Matthieu Saglio ve flamenko ile cazın büyük isimleriyle turnelere çıkmış olan çok yönlü İspanyol perküsyoncu David Gadea'dan oluşan NES; Akbank Sanat'ta izleyenleri cazdan klasiğe, soul müziğe ve Arap geleneksel müziğine kadar geniş bir perspektifte, hayatlarının ve müzik deneyimlerinin zenginliği ile karşılayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:45 Kaynak: Bültenler
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