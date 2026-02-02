Akben, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Ekonomi

Akben, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

02.02.2026 11:45
TKBB Başkanı Akben, Anadolu Ajansı'nın oylamasında önemli fotoğrafları seçti, Gazze'yi vurguladı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akben, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve Bombalar" fotoğrafını seçen Akben, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını tercih etti.

Akben, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına, " Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

"Bu senenin Gazze'ye daha çok ayrılmış olmasını mutlulukla karşılıyorum"

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Gazze'yi unutamayız. Burada silahsız, hiçbir savunması olmayan insanların üzerine bomba atılıyor." dedi.

Anadolu Ajansı tarafından her yıl yapılan bu oylamanın bu sene de çok rağbet gördüğünün anlaşıldığını belirten Akben, bu oylamaya katıldığı için kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizlere teşekkür ediyorum. Bu sene anlaşılan Gazze önemli bir yer almış durumda. İnşallah Gazze'de zulüm biter. Gazze'deki kardeşlerimiz de özgürlüklerine kavuşurlar. Bunun da temennisiyle birlikte bu senenin Gazze'ye daha çok ayrılmış olmasını mutlulukla karşılıyorum ama tabii onların da özgürlüğe kavuşması bizi daha mutlu edecektir. Buna inanıyorum. Anadolu Ajansına da teşekkür ediyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ekonomi, Gazze, Son Dakika

Ekonomi

