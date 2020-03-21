Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, toplumda mukaddes gün ve gecelerin çok büyük önemi olduğunun altını çizerek, Miraç gecesinin de onlardan biri olduğunu belirtti.

Üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mübarek gecelerin birçok hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran Miraç Kandili ile devam ettiğini aktaran Ekim, yardıma muhtaçlara el uzatma, destek olma ve paylaşımın, bu mübarek aylarda ve gecelerde daha da ayrı bir önem kazandığını vurguladı.

Ekim, bu aylarda akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi, toplum huzurunun ve kaynaşmasının sağlanmasına yönelik adımlar atılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelenek ve göreneklerine bağlı Akçaabat halkı da böylesine günleri çok önemsemekte, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik adına en güzel paylaşımları yaşamaktadır. Mübarek Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine ve Akçaabat halkımıza hayırlara vesile olmasın diliyorum. Bu özel gecede edilecek olan duaların ve yapılacak ibadetlerin Allah katında kabulünü diliyor, tüm hemşehrilerimizin kandilini en içten duygularımla kutluyorum."

Miraç Kandili, Akçaabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı
Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor         
18:38
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:31:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]