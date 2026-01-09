Akçaabat'ta Festivaller ve Köfte Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Akçaabat'ta Festivaller ve Köfte Günü

09.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 24-30 Mart, 34. Müzik Festivali 16-20 Temmuz'da yapılacak.

Akçaabat Belediyesince organize edilen 13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri ile 34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin tarihleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Araştırma Kurulunca düzenlenen toplantıda, yıl içerisinde düzenlenecek programlar ele alındı.

13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri 24-30 Mart'ta, 34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali ise 16-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gastronomi alanında ise haziranda ilk kez "Akçaabat Köfte Günü" düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kültür sanat faaliyetlerinin şehir kimliği açısından taşıdığı öneme işaret ederek, Akçaabat'ın geçmişten bugüne kültürle, sanatla, tiyatroyla, müzikle ve folkloruyla anılan bir ilçe olduğunu belirtti.

Ekim, festivalin yıllardır hem şehirde hem de uluslararası arenada bir marka haline geldiğini vurgulayarak, "Halk oyunları ve müzik kültürlerin birbirini anlamasını sağlayan en güçlü alanlardan biridir. Bu festivalle hem kültürümüzü dünyaya tanıtıyor hem de farklı ülkelerden gelen ekipleri Akçaabat'ta misafir ederek kültürel etkileşimi artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez Akçaabat Köfte Günü düzenleyeceklerini aktaran Ekim, "Köftemiz coğrafi işaretli bir ürün. Bugün gastronomi şehirlerin marka değerini belirleyen en güçlü alanlardan biri haline geldi. Biz de köfte gününü düzenleyerek Akçaabat'ın gastronomi kimliğini daha güçlü şekilde öne çıkarmak hem üreticimizi hem esnafımızı hem de şehrimizin tanıtımını desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Yerel Haberler, Erol Günaydın, Kültür Sanat, Gastronomi, Festival, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Akçaabat'ta Festivaller ve Köfte Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Akçaabat'ta Festivaller ve Köfte Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.