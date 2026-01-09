Akçaabat'ta Festivaller ve Köfte Günü

Akçaabat Belediyesince organize edilen 13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri ile 34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin tarihleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Araştırma Kurulunca düzenlenen toplantıda, yıl içerisinde düzenlenecek programlar ele alındı.

13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri 24-30 Mart'ta, 34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali ise 16-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gastronomi alanında ise haziranda ilk kez "Akçaabat Köfte Günü" düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kültür sanat faaliyetlerinin şehir kimliği açısından taşıdığı öneme işaret ederek, Akçaabat'ın geçmişten bugüne kültürle, sanatla, tiyatroyla, müzikle ve folkloruyla anılan bir ilçe olduğunu belirtti.

Ekim, festivalin yıllardır hem şehirde hem de uluslararası arenada bir marka haline geldiğini vurgulayarak, "Halk oyunları ve müzik kültürlerin birbirini anlamasını sağlayan en güçlü alanlardan biridir. Bu festivalle hem kültürümüzü dünyaya tanıtıyor hem de farklı ülkelerden gelen ekipleri Akçaabat'ta misafir ederek kültürel etkileşimi artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez Akçaabat Köfte Günü düzenleyeceklerini aktaran Ekim, "Köftemiz coğrafi işaretli bir ürün. Bugün gastronomi şehirlerin marka değerini belirleyen en güçlü alanlardan biri haline geldi. Biz de köfte gününü düzenleyerek Akçaabat'ın gastronomi kimliğini daha güçlü şekilde öne çıkarmak hem üreticimizi hem esnafımızı hem de şehrimizin tanıtımını desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.