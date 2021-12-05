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Akçadağ'da 2 ayrı yangın - Son Dakika

Akçadağ'da 2 ayrı yangın

05.12.2021 12:57
Akçadağ'da 2 ayrı yangın

Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında meydana gelen 2 ayrı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında meydana gelen 2 ayrı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı ve Çevirme Mahallelerinde biri ev diğeri kiler olmak üzere iki ayrı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı yangınlarda maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Akçadağ'da 2 ayrı yangın
Akçadağ'da 2 ayrı yangın
Akçadağ'da 2 ayrı yangın
Akçadağ'da 2 ayrı yangın

Malatya, İtfaiye, Akçadağ, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akçadağ'da 2 ayrı yangın - Son Dakika


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