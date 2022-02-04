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AKÇAHİSAR - Arnavut geleneğinin korunduğu özel cazibe merkezi, Akçahisar Çarşısı - Son Dakika

AKÇAHİSAR - Arnavut geleneğinin korunduğu özel cazibe merkezi, Akçahisar Çarşısı

04.02.2022 14:43

Osmanlı döneminde inşa edilen ve 400 yılın üstünde bir tarihe sahip Arnavutluk'taki Akçahisar (Kruja) Çarşısı, bölgeye gelenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Osmanlı döneminde inşa edilen ve 400 yılın üstünde bir tarihe sahip Arnavutluk'taki Akçahisar (Kruja) Çarşısı, bölgeye gelenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Başkent Tiran'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bulunan Akçahisar (Kruja) şehrinde bulunan çarşı günümüzde Arnavut geleneğinin korunduğu cazibe merkezi olarak ön plana çıkıyor. Sokağın her iki tarafında bulunan kaldırımların üstünde bulunan dükkanlarda hediyelik eşyalar satılıyor. Çarşıda Arnavut kültüründe önemli yere sahip olan keçecilik mesleği de icra ediliyor. Bazı işletmelerde "Keleş" veya bazı bölgelerde de "Plis" olarak adlandırılan Arnavut keçe külahı, kilimler, ahşaptan hediyelikler üretiliyor. Çarşı yakınlarında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen ve 16. Yüzyılda inşa edilen Çarşı Camisi de bulunuyor.

AKÇAHİSAR - Arnavut geleneğinin korunduğu özel cazibe merkezi, Akçahisar Çarşısı
AKÇAHİSAR - Arnavut geleneğinin korunduğu özel cazibe merkezi, Akçahisar Çarşısı
AKÇAHİSAR - Arnavut geleneğinin korunduğu özel cazibe merkezi, Akçahisar Çarşısı

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Osmanlı, Arnavut, Tiran, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKÇAHİSAR - Arnavut geleneğinin korunduğu özel cazibe merkezi, Akçahisar Çarşısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKÇAHİSAR - Arnavut geleneğinin korunduğu özel cazibe merkezi, Akçahisar Çarşısı - Son Dakika
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