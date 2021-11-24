Akçakale, Başkan Yalçınkaya ile modern üst yapıya kavuşmaya devam ediyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile geçtiğimiz haftalarda köy içi asfaltlama çalışmalarının yapıldığı Pekmezli Mahallesi'nde bugün itibariyle Yeşiltepe-Pekmezli güzergahı 1.kat asfalt kaplama yapıldı.

Sık sık sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçınkaya bu kez beraberinde Meclis Üyesi İsmail Oldubaş ile Pekmezli Mahallesi'ne gitti. Başkan Yalçınkaya'yı Mahalle Muhtarı Ahmet Esmer ve mahalle sakinleri karşıladı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: PEKMEZLİ'YE HAYIRLI OLSUN

Beraberindeki heyet ile çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya, "Yol medeniyettir" diyerek Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

"Pekmezli'nin, Yeşitepe'nin yolu bugün itibariyle asfaltlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül sayesinde köy içi yollarımız zaten yapılmıştı. 20 dakika sonra Akçakale'desiniz. Bu bir medeniyettir. Bu hizmetlerin olmasında AK Parti'nin emeği, başkanımızın da çok büyük bir emeği var. Başkanımıza, ekibine, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pekmezli halkına hayırlı ve uğurlu olsun."

MECLİS ÜYESİNDEN TEŞEKKÜR

Meclis Üyesi Oldubaş ise "Mehmet Yalçınkaya başkanımızın gayretleri ve çalışmaları ile Zeynel başkanımızın destekleri ile Yeşiltepe-Pekmezli'nin asfaltlama çalışmasının sonuna geldik" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti ve çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yalçınkaya mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.