Akçakoca'da 353 Kg Orkinos Satışta

02.01.2026 18:48
Düzce'de avlanan 353 kg orkinos, Samsun'da 400 liradan satılıyor. İlgiyle fotoğraflanıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan 353 kilogramlık orkinos, Samsun'da kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.

Atakum'da bir balıkçının tezgahında satışa sunulan orkinos, görenlerin dikkatini çekti.

Kilogramı 400 liradan satılan orkinos, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı.

Balıkçı Emir Kaan Tunçer, AA muhabirine, 353 kilogram ağırlığındaki orkinosu forkliftle 8 kişinin yardımıyla tezgaha indirdiklerini söyledi.

Orkinosun yakalanmasının zahmetli olduğunu vurgulayan Tunçer, "İlk defa bu büyüklükte bir balık geliyor. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Yoldan geçen insanlar görünce çok şaşırıyor." dedi.

Müşterilerden Hasan Çalık ise ilk defa bu büyüklükte bir balık gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

