Akçakoca'da Bilimevi Açılışı Gerçekleştirildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Bahaettin Güçlü Ortaokulu Bilimevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Bahaettin Güçlü Ortaokulu Bilimevi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, okul ve daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.



Burada konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bilimevinin faydalı hizmetler sunacağını söyledi.



Tüm çaba ve gayretlerinin çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu dile getiren Yemenici, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızın iyi ve erdemli bireyler olarak yetişip ülkemize faydalı hizmetlerde bulunmalarını sağlamak adına mücadele ediyoruz. Asıl gerekli olan insana yatırım yapmaktır. Önemli olan geleceğe yatırım yapmak ve geleceği inşa etmektir. Bundan sonra çocuklarımız bilimevinde hayatın kaynağı suyu, bir diğerinde ise astronomiyi gözlemleyerek öğrenecek. Günlük yaşantımızda farkında olmadığımız bilimin neleri şekillendirdiğini bu tür kurulan ve oluşturan yerlerde çocuklarımız yaşayarak öğrenecek. Bilimevleri ve merkezleri, gençlerimize ve çocuklarımıza bilim ve teknolojiyle ilgili birçok deney ünitesi sunarak farklı bir deneyim kazandıracaktır."



Başkan Yemenici'nin konuşmasının ardından Kaymakam Yasin Öztürk de bilimevinin hayırlı olmasını diledi.

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