Akçakoca Müftülüğü'nden DOHAYCAN'a mama desteği - Son Dakika

Akçakoca Müftülüğü, Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can Derneği'ne (DOHAYCAN) iki torba mama desteğinde bulundu.

Akçakoca Müftülüğü din görevlileri, Akçakoca Diyanet-Sen Başkanı Ergin Has'ın öncülüğünde, sokak hayvanlarına mama dağıtılması için DOHAYCAN Başkanı Derya Çolpan'a 2 torba mama teslim etti.

Akçakoca Diyanet-Sen Başkanı Ergin Has, din görevlileri olarak sadece insanların dini hayatlarına dokunanlardan olmadıklarını belirterek, "Toplumun her kesimine yaratılmış olan bütün hayvanların, canlıların yanında olduğumuz anlaşılsın diye din görevlileri olarak sadece namaz kıldıran memurlar olmadığımızı anlatmak için böyle bir kampanya yapma gereği hissettik. Akçakoca'mızda inşallah güzel şeyler olacak, hayvanların acı çekenlerine hep beraber yardımcı olabilirsek, Akçakoca daha güzel bir yer olur diye düşünüyoruz." dedi.

DOHAYCAN Başkanı Derya Çolpan ise Akçakoca'da ilk defa karşılaştıkları duyarlı tutumları için din görevlilerine teşekkür ederek, bu kampanyanın farkındalık oluşturulmasına katkı sunması dileğinde bulundu.