Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Kanser, Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Songül Kurtoğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyadaki en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin en temel sebebin sigara olduğunu belirtti.

Kurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, günde bir paket sigara içen bir kişinin akciğer kanserine yakalanma riskinin 20 kattan fazla arttığını ifade ederek, sigara dumanında yer alan 5 binden fazla kimyasal maddenin 70'ten fazlasının kanser yapıcı etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Nargile, elektronik sigara, puro gibi ürünlerin de içerdiği kimyasallarla kansere davetiye çıkardığına vurgu yapan Kurtoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Piyasaya light, filtreli, elektronik gibi adlarla daha güvenli olduğu iddia edilerek sürülen ürünlerin kullanımıyla da akciğer kanseri riskinde azalma olmadığı görülmüştür. Bırakın zararsız sigarayı, daha az zararlı sigara söz konusu bile değildir. Her ne kadar akciğer kanserine yakalananlar derin bir umutsuzluğa kapılsa da gerek tanı, gerekse tedavi aşamasında sigaranın bırakılması kansere bağlı yaşam süresini uzatmaktadır. Akciğer kanserinin tedavisinin ilk basamağı sigarayı bırakmak olmalıdır."

Bolu'da KETEM, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dörtdivan ve Göynük ilçelerinde Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunduğunu anımsatan Kurtoğlu, sosyal güvencesi olan veya olmayan herkese herhangi bir ücret talep etmeksizin sigarayı bırakma konusunda yardıma hazır olduklarını kaydetti.