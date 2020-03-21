Akdağmadeni Belediyesi araçlar için dezenfeksiyon tüneli kurdu - Son Dakika

Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçları için dezenfeksiyon tüneli kurdu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediye olarak koronavirüse karşı tedbirleri artırdıklarını belirtti.

Özellikle risk faktörü yüksek olan toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Yalçın, "Bu araçlarımız için dezenfeksiyon tüneli kurduk. Kurulan bu tünele giren araçlar ekiplerimiz tarafından etkili ve hızlı bir şekilde ücretsiz ilaçlanarak steril duruma getiriliyor. Toplu taşıma yapan minibüsleri ve isteyen vatandaşlarımız burada araçlarını dezenfekte edebilecekler. Vatandaşlarımızdan isteğimiz önümüzdeki kritik günlerde tüm uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını mümkün olduğunca kullanmasınlar, kalabalıklardan uzak dursunlar ve kişisel hijyene dikkat etsinler." dedi.