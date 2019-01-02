Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde Mekke'nin Fethi Kutlandı

Akdağmadeni'nde Mekke'nin Fethi Kutlandı

45 dakika önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından "İnsanlığa Bir İnşirah" temasıyla Mekke'nin Fethi'nin bin 388'inci yıl dönümü kutlandı Akdağmadeni Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Akdağmadeni'nde Mekke'nin Fethi Kutlandı, System.String[]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından "İnsanlığa Bir İnşirah" temasıyla Mekke'nin Fethi'nin bin 388'inci yıl dönümü kutlandı Akdağmadeni Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sinevizyon gösterimi, ilahi ve kasidelerle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği ilçe Başkanı İrfan Salman, insanlığın girdaba girdiği, her türlü bozulmanın tavan yaptığı bir ortamda yeninden fethi hatırlamak ve fethin manasını hatırlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi. Programda Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yıldız da Mekke'nin Fethinin tarihi süreci ve insanlığa olan mesajına dair bir konferans verdi. Program 15 Aralık'ta Anadolu

Gençlik Derneği'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Siyer-i Nebi Yarışmasında Akdağmadeni'nde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kabe İçin Tesettüre Giren Ünlü Sunucu, Takipçilerini Mest Etti! Son Dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek

Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe İsmail Metin Temel'in, Münbiç Operasyonuna Karşı Çıktığı İçin Görevden Alındığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:20:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde Mekke'nin Fethi Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]