Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti - Son Dakika

Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat ayı Kültür, Sanat ve Spor etkinlikleri kapsamında, Bağlama Virtüözü Çetin Akdeniz konseri gerçekleştirildi.

Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat ayı Kültür, Sanat ve Spor etkinlikleri kapsamında, Bağlama Virtüözü Çetin Akdeniz konseri gerçekleştirildi.


Parmaklarının hızlılığı, sağlam ve temiz ses basma özelliği ve mızrap tekniği ile kendine has bir icra tarzı geliştiren Çetin Akdeniz, kendi üslubuyla Tekirdağ Karşılaması, Kan Çiçekleri, Yozgat Tavrı, Dostum Dostum gibi sevilen türküleri seslendirdi. Akdeniz ayrıca, öğrencilik yıllarından beri arkadaşı olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden Hasan Gümüş ile birlikte Haydar Haydar isimli türküyü icra etti. Eser dakikalarca alkışlandı.


Türkülerin aralarında yaşadığı ilginç anılarını da anlatan Akdeniz, seyircilere keyifli bir gece yaşattı. Konser sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, sanatçıya çiçek sunarak teşekkür etti. Çınar, Akdeniz'i daha sık Tekirdağ'da ağırlamak istediklerini dile getirdi. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarını da ziyaret eden Akdeniz, konservatuvar öğrencilerine yönelik bir workshop gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Bağlama, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:40:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]