Son Dakika Haberleri: Akdeniz Belediyesi'nden 3 Bin Metrekarelik Yeni Park

Akdeniz Belediyesi'nden 3 Bin Metrekarelik Yeni Park

1 saat önce

Akdeniz Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan yeni parkın inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden 3 Bin Metrekarelik Yeni Park, System.String[]
Akdeniz Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan yeni parkın inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi, görev ve sorumluluk sahası içinde bulunan mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunarak, ilçenin ve kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park ve yeşil alanlara yönelik hizmet ve çalışmaları kapsamında, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan yeni parkın inşasında sona yaklaşıldı.

Öte yandan ekipler, zaman içinde eskiyen veya yıpranan parklarda da yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Nusratiye Mahallesi Orkide Parkı, Huzurkent Atatürk Parkı, Yeni Mahalle Zafer Parkı ve Karaduvar Mahallesi Açelya parkı ile Çay Mahallesi'nde bulunan 2 park baştan sona ekipler tarafından yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Park ve yeşil alan sayımızı arttırmaya devam edeceğiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını ifade etti, ilçe sınırlarında uygun alanlara yeni park ve yeşil alanlar kazandırmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Pamuk, "Akdeniz'i, yeşil ile mavinin buluştuğu bir cazibe merkezi, temiz, sağlıklı ve düzenli bir yaşam merkezine dönüştürmek için belediye olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözleri tutarak ve merkezine insanı alan hizmet anlayışıyla, bir yandan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini, diğer yandan da ilçemizin eksikliğini duyduğu projeleri dikkate alarak, Akdeniz ilçemizi baştan sona yenilemeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz. Park ve yeşil alan eksiği olan tek bir mahalle kalmayıncaya dek bu alandaki çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

Bağlarbaşı, Akdeniz, Güncel
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