Akdeniz Belediyesi, şehit ailesine sahip çıktı

Bolu'da, yıllar önce meydana gelen trafik kazasında şehit olan er Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı ev, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla baştan sona tadilattan geçirildi. Gültak, "Şehit ailelerimiz, vatan için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetidir. Onlara gözümüz gibi bakmak en önemli vazifemizdir" dedi.



Mersin'de yaşayan Fadıl Alnıaçık, yaklaşık 33 yıl önce, vatani görevi sırasında Bolu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirerek şehit oldu. Şehidin ardından geriye, eşi Nurcan Alnıaçık ve tek çocukları olan kızı Sabahat kaldı. Aradan geçen zaman içinde şehidin anne ve babası vefat etti. Maddi durumu iyi olmayan şehidin eşi Nurcan ve kızı Sabahat, Akdeniz ilçene bağlı Hal Mahallesi 6072 sokaktaki evlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştı. Kızı Sabahat'in evlenip kendi yuvasını kurmasıyla anne Nurcan Alnıaçık, evde yalnız yaşamaya başladı. Başkan Gültak, geçen Ramazan Bayramı arifesinde, şehit Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı Hal Mahallesi'nde bulunan evini de ziyaret ederek, Nurcan Alnıaçık ve yakınlarıyla sohbet etti. Ziyareti sırasında şehit eşinin yaşadığı evin içler acısı halini fark eden Gültak, hemen orada telefonla yetkilileri arayarak, evde yenileme ve onarım yapılması için talimat verdi. Gültak'ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler tarafından, şehidin eşinin yaşadığı evin tüm iç kapıları, pencereleri, mutfak dolabı ve tezgahı yenilendi. Mutfak, banyo ve tuvalet seramik ve fayansla döşendi. Bir odaya yüklük dolabı yerleştirildi. Evin iç ve dış duvarlarının sıvası ve boyası yenilendi. Evin avlu zeminine de beton dökülürken, 2 katlı olan evin üst katının çatısı da tadilattan geçirildi. Yıllardır yaşadığı, ancak yer yer dökülen evinin yenilenmesi nedeniyle duygulanan Nurcan Alnıaçık, Gültak'a ve evini yenileyen belediye ekiplerine teşekkür etti.



Gültak ise Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret ettiği şehit Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı evin fiziki şartlarının çok kötü durumda olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu kentin bir yöneticisi olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Evin bütünüyle yenilenmesi için ekiplerimize talimat verdim. Evimiz, yeni ve tertemiz bir görünüme kavuştu. Şehit ailelerimiz, vatan için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetidir. Onlara gözümüz gibi bakmak en önemli vazifemizdir. Yıllar önce şehidimizin eşinin, en iyi imkanlarda yaşamını sürdürebilmesi bizim için büyük bir sorumluluktur. Nurcan hanımın, yenilenen evinde huzur ve sağlık içinde yaşamasını diliyorum" dedi. - MERSİN