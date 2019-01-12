Akdeniz'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ'de, Muğla
'nın Dalaman açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerleşim yerlerinde hissedilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), Akdeniz
'de Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin en yakın nokta olan Muğla'nın Dalaman ilçesine 21,64 kilometre mesafede meydana geldiğini kaydetti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise bugün saat 10.23'te, Muğla'nın Dalaman, Ortaca
ve Fethiye
ilçeleri açıklarında kaydedildiği belirtilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Yerin 28,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kıyı şeridinde hissedilmediği belirtildi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:14 Kaynak: DHA
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