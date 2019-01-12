Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerleşim yerlerinde hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin en yakın nokta olan Muğla'nın Dalaman ilçesine 21,64 kilometre mesafede meydana geldiğini kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise bugün saat 10.23'te, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri açıklarında kaydedildiği belirtilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Yerin 28,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kıyı şeridinde hissedilmediği belirtildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:14 Kaynak: DHA

Dalaman, Muğla, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 13:05:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]