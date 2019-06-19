Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap
Son Dakika Dünya Haber

Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap

57 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Maraş'la ilgili adımı beraberinde getirdiğini ve Türkiye’nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.

Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Maraş'la ilgili adımı beraberinde getirdiğini ve Türkiye'nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Radyo Vatanda "Serbest Kürsü" programına konuk olan Başbakan Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23 
Doğu Akdeniz, Tatar, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]