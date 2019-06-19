Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap
57 dakika önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Maraş'la ilgili adımı beraberinde getirdiğini ve Türkiye’nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23
(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar
, Doğu Akdeniz
'deki gelişmelerin Maraş'la ilgili adımı beraberinde getirdiğini ve Türkiye
'nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Radyo Vatanda "Serbest Kürsü" programına konuk olan Başbakan Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar bulundu.
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