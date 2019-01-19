Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Göçmen Faciası: 117 Kişi Kayıp

Akdeniz'de Göçmen Faciası: 117 Kişi Kayıp

1 saat önce

Libya açıklarında 120 kişiyi taşıyan göçmen botunun batması sonucunda 117 kişinin kayıp olduğu, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Akdeniz'de Göçmen Faciası: 117 Kişi Kayıp, System.String[]
Libya açıklarında 120 kişiyi taşıyan göçmen botunun batması sonucunda 117 kişinin kayıp olduğu, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Yetkililer kayıp olan 117 kişinin ölmüş olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Libya'nın Garabulli kentinden hareket eden 120 kişilik göçmen grubunun bulunduğu bot 10 saatlik yolculuk sonucunda Trablus açıklarında battı. Göçmenlerin bulunduğu batan bota geç müdahale edilmesi sonucunda 3 kişinin kurtarıldığı, 117 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Yetkililerin kayıp olan 117 kişinin yüksek ihtimalle ölmüş olduğu ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Gece boyu yapılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp olan göçmenlerin cesetlerine ulaşılamadığı kaydedildi. Öte yandan geçen yıl Akdeniz'de boğularak ölen göçmen sayısı 2 bin 262 olarak bildirilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Trablus, Akdeniz, Libya, Güncel
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