Akdeniz'de ölü bir ispermeçet balinası Yafa kıyılarına vurdu - Son Dakika
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Akdeniz'de ölü bir ispermeçet balinası Yafa kıyılarına vurdu

20.05.2022 18:05
Akdeniz'de ölü bir ispermeçet balinası Yafa kıyılarına vurdu

Akdeniz'de ölü bir ispermeçet balinası tarihi Filistin semti Yafa açıklarında kıyıya vurdu.

Akdeniz'de ölü bir ispermeçet balinası tarihi Filistin semti Yafa açıklarında kıyıya vurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da kıyıya vuran ölü ispermeçet balinası sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda birçok kişinin dev balinanın görüntülerini çektiği görüldü.

Jerusalem Post'a konuşan Deniz Memelileri Araştırma ve Yardım Merkezi Enstitüsü'nden Miri Kalfa, alt çene ve dişlerini incelemek üzere ölü balinayı merkeze götüreceklerini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, geçen yıl temmuz ayında ölü bir ispermeçet balinası daha kıyıya vurmuştu.

İspermeçet balinaları, dünyadaki en büyük dişli yırtıcı memeli olarak tanınıyor. Yetişkin erkek ispermeçetlerin 20,7 metreye kadar ulaştığı ve 70 yıldan uzun yaşadığı belirtiliyor.

İspermeçet balinaları, üçüncü en derine dalabilen memeli olma özelliği taşıyor.

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Kaynak: AA

Tel Aviv, Filistin, Akdeniz, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de ölü bir ispermeçet balinası Yafa kıyılarına vurdu - Son Dakika


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