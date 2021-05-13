Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kushimoto Sokağı karşısındaki kıyıda devriye atan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, kıyı şeridinde her zamankinden daha farklı bir durum tespit etti. Acil olarak bölgeye doğru ilerleyen ekipler, dev bir karartının olduğunu fark etti. Hemen bottan inerek karartıya doğru ilerleyen ekipleri, kıyıya vurmuş dev balina cesedi ile karşılaştı.

Ekipler, balinanın olduğu yerden çıkarılması için polis, itfaiye ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İlk incelemelere göre balığın yaklaşık 1 hafta önce öldüğü ve kafasının zarar gördüğü belirlendi.

BOTLARA BAĞLAYIP UYGUN YERE ÇEKTİLER

Büyüklüğü nedeniyle çekilmesi için vinç yardımı gereken balık, Sahil Güvenliğin balık adamları tarafından halatlarla bağlanarak, bota bağlanıp uygun yere çekilmesi sağlandı.

Devasa balinanın kıyıya vurduğu haberinin verilmesi üzerine Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da bölgeye gelerek balina üzerinde incelemelerde bulundu.

"AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ"

Balina türü hakkında bilgi veren ve bu türün Akdeniz'in en büyük türü olduğunu belirten Ayas,"Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu tür aslında dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Gördüğünüz balık aslında genç bir birey. Zaten bunların yavruları 5-6 metre civarında oluyor. Yaklaşık 8-10 metre uzunluğundaki bir balina karaya vurdu. Bizde üniversite olarak üniversitemiz bünyesinde deniz müzesi kapsamında bu türü alıp otopsisi yapıldıktan sonra sergileyeceğiz" dedi.

"KIYIYA ÇOK YAKLAŞAMIYORLAR"

Bu tür balinaların kıyıya çok yaklaşamadığını belirten Ayas, " Doğu Akdeniz'de nadirde olsa gözükür. Aslında görülme sıklığını tam bilemiyoruz. Çünkü bunlar kıyıya çok yaklaşmazlar. Belki bunlar daha sıkta ziyaret edebiliyorlardır. Ölüm sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme yapmak gerekir. Tahminler şu olabilir. Aslında birçok yayında bunların plastik kirlilikten ve benzeri sebeplerden hayatlarını kaybettiği yönünde raporlar var. Ancak otopsi yapmadan bunun neden öldüğünü söyleyemeyiz" diye konuştu.