Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu - Son Dakika

Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu

13.05.2021 17:08

Mersin'de kıyı kenarını gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri dev bir cismin karaya doğru ilerlediğini fark etti. Hemen cismin yanına yaklaşan ekipler, dev bir balina ölüsünün kıyıya vurduğunu gördü. Dünyanın da en büyük ikinci balina türü arasında yer alan oluklu balina, Akdeniz'in ise en büyük balinası olarak biliniyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kushimoto Sokağı karşısındaki kıyıda devriye atan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, kıyı şeridinde her zamankinden daha farklı bir durum tespit etti. Acil olarak bölgeye doğru ilerleyen ekipler, dev bir karartının olduğunu fark etti. Hemen bottan inerek karartıya doğru ilerleyen ekipleri, kıyıya vurmuş dev balina cesedi ile karşılaştı.

Mersin'de sahil güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş şekilde buldu! Dünyanın iki numarası

Ekipler, balinanın olduğu yerden çıkarılması için polis, itfaiye ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İlk incelemelere göre balığın yaklaşık 1 hafta önce öldüğü ve kafasının zarar gördüğü belirlendi.

Mersin'de sahil güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş şekilde buldu! Dünyanın iki numarası

BOTLARA BAĞLAYIP UYGUN YERE ÇEKTİLER

Büyüklüğü nedeniyle çekilmesi için vinç yardımı gereken balık, Sahil Güvenliğin balık adamları tarafından halatlarla bağlanarak, bota bağlanıp uygun yere çekilmesi sağlandı.

Devasa balinanın kıyıya vurduğu haberinin verilmesi üzerine Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da bölgeye gelerek balina üzerinde incelemelerde bulundu.

Mersin'de sahil güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş şekilde buldu! Dünyanın iki numarası

"AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ"

Balina türü hakkında bilgi veren ve bu türün Akdeniz'in en büyük türü olduğunu belirten Ayas,"Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu tür aslında dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Gördüğünüz balık aslında genç bir birey. Zaten bunların yavruları 5-6 metre civarında oluyor. Yaklaşık 8-10 metre uzunluğundaki bir balina karaya vurdu. Bizde üniversite olarak üniversitemiz bünyesinde deniz müzesi kapsamında bu türü alıp otopsisi yapıldıktan sonra sergileyeceğiz" dedi.

Mersin'de sahil güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş şekilde buldu! Dünyanın iki numarası

"KIYIYA ÇOK YAKLAŞAMIYORLAR"

Bu tür balinaların kıyıya çok yaklaşamadığını belirten Ayas, " Doğu Akdeniz'de nadirde olsa gözükür. Aslında görülme sıklığını tam bilemiyoruz. Çünkü bunlar kıyıya çok yaklaşmazlar. Belki bunlar daha sıkta ziyaret edebiliyorlardır. Ölüm sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme yapmak gerekir. Tahminler şu olabilir. Aslında birçok yayında bunların plastik kirlilikten ve benzeri sebeplerden hayatlarını kaybettiği yönünde raporlar var. Ancak otopsi yapmadan bunun neden öldüğünü söyleyemeyiz" diye konuştu.

Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu

Sahil Güvenlik, Yenişehir, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu - Son Dakika


YORUMLAR (3)

Son Dakika

Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:56 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
17:54 Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
17:51 Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek
17:19 Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti         
18:03
Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek         
17:51
Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor         
16:59
Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor         
16:22
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti         
15:06
Everest'e tırmanan iki dağcı, 'kar körlüğü ve yorgunluk' nedeniyle yaşamını yitirdi Everest'e tırmanan iki dağcı, 'kar körlüğü ve yorgunluk' nedeniyle yaşamını yitirdi         
14:43
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 18:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement