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Akdeniz Meclisi, Başkan Gültak'a 15 milyon TL'lik borçlanma yetkisini verdi

5 saat önce

Akdeniz Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a çeşitli altyapı ve üst yapı hizmet ve projeleri için İller Bankası'ndan toplam 15 milyon lira tutarındaki borçlanma yetkisini oy birliğiyle verdi.

Akdeniz Meclisi, Başkan Gültak'a 15 milyon TL'lik borçlanma yetkisini verdi, System.String[]
Akdeniz Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a çeşitli altyapı ve üst yapı hizmet ve projeleri için İller Bankası'ndan toplam 15 milyon lira tutarındaki borçlanma yetkisini oy birliğiyle verdi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi belediye konferans salonunda gerçekleşti. Başkan Mustafa Gültak, şehir dışında olduğundan toplantıya katılamazken; oturum Meclis Başkanvekili Ali Tanrıverdi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, bir önceki birleşimde komisyonlara havale edilen "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenen otopark bedelleri ve 'memur iptal-ihdas cetvelleri' ile ilgili komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gültak'a borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi

Toplantının en önemli gündem maddesi olan Başkan Gültak'a, İller Bankası'ndan toplam 15 milyon lira kredi kullanma yetkisi verilmesini öngören komisyon raporları görüşüldü. Görüşmeler sonunda, Akdeniz'de altyapı çalışmaları sonucu bozulan yolların yenilenmesi, yeni yollar açılması, asfalt kaplama, bordür, karo ve kilitli parke alımı, yeni çocuk oyun grupları, modern spor aletleri, aydınlatma, çöp kovaları ve bank alımı için Başkan Gültak'a İller Bankası'ndan toplamda 15 milyon TL borçlanma yetkisi verilmesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
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