Rektör Özkan, 2 yaşındaki Ömer Özkan ile bir araya geldi - Son Dakika
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Rektör Özkan, 2 yaşındaki Ömer Özkan ile bir araya geldi

11.08.2022 13:04
Rektör Özkan, 2 yaşındaki Ömer Özkan ile bir araya geldi

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de anne olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve oğulları Ömer Özkan Sert'i ağırladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de anne olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve oğulları Ömer Özkan Sert'i ağırladı.

AÜ'de gerçekleştirilen ve dünyada ilk olan operasyonla 2011 yılında rahim nakli olan Derya Sert, 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşadı. Tüm dünyanın 'mucize' olarak andığı bebeğe, operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadı isim olarak verildi. Aynı durumdaki kadınlara umut olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve 2 yaşını dolduran Ömer Özkan Sert ile birlikte Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ardından AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.Rektör Özkan, Ömer Özkan bebeği elinden tutarak yürüttü ve makamına oturttu. Özlenen Özkan, aile ile bir süre sohbet etti. Rahim naklinin birçok kadın için umut olduğunu anlatan Özkan, "Derya Sert tüm dünya için bir ilk oldu. Onun ameliyatı ve sonrasında hamilelik sürecinde yaşadıklarımız, tüm dünya için örnek teşkil etti. Derya'nın ardından onlarca ameliyat yapıldı. Dünyada onlarca aile çocuk sahibi oldu, onlara umut oldu" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Özlenen Özkan, Mustafa Sert, Derya Sert, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Özkan, 2 yaşındaki Ömer Özkan ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rektör Özkan, 2 yaşındaki Ömer Özkan ile bir araya geldi - Son Dakika
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