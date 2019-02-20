Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesinde, Çakıroğlu İçin Yürüyüş

Akdeniz Üniversitesinde, Çakıroğlu İçin Yürüyüş

45 dakika önce

Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Akdeniz Üniversitesinde yürüyüş düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesinde, Çakıroğlu İçin Yürüyüş, System.String[]
Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Akdeniz Üniversitesinde yürüyüş düzenlendi.

Antalya Ülkü Ocakları Başkanlığı öncülüğünde üniversite yerleşkesindeki Yakut Çarşısı'nda toplanan öğrenciler, ellerinde Çakıroğlu'nun fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla yürüdü. "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu", "Kampüste PKK istemiyoruz" gibi pankartlar taşıyan öğrenciler, sloganlar atarak Edebiyat Fakültesi önüne geldi.

Burada grup adına açıklamada bulunan Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Çakıroğlu'nu anmak ve emanetinin emin ellerde olduğunu vurgulamak adına yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Ülkücü hareketin Türk milleti ve devleti adına her türlü bedeli ödemek için en önde koştuğunu kaydeden Küreşoğlu, "Ülkücü hareket Türk milletinin ve devletin bekasını her şeyin önünde tutmaktadır. Rahmetli şehidimiz tarih okurken tarih yazmıştır." dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:09 Kaynak: AA

Ege, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Akdeniz, Güncel
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