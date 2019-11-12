Akdeniz Üniversitesinde

Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek öğretim kurumlarında ve yurtlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine "Güvenlik Tedbiri Eğitimi" verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi için Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda özel güvenlik görevlilerinin öncelikle neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

Özel güvenlik görevlileri ayrıca "Özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, etkili iletişim, toplumsal olaylara müdahale ve kitle psikolojisi, uyuşturucu madde bilgileri, asayiş hizmetleri ve terörle mücadele" konularında bilgilendirildi.