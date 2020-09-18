Akdeniz Üniversitesinde proje tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesinde proje tanıtım toplantısı yapıldı

Akdeniz Üniversitesinde, kampüs alanlarında ortaya çıkan budama artıklarının değerlendirilmesi için hazırlanan altyapı projesi tanıtıldı.

Akdeniz Üniversitesinde proje tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesinde, kampüs alanlarında ortaya çıkan budama artıklarının değerlendirilmesi için hazırlanan altyapı projesi tanıtıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Çanakcı tarafından yürütülen projenin tanıtımı uygulama alanında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, çevreye duyarlı, sıfır atık yönetimine uygun sürdürülebilir bir çevre yönetimini öncelediklerini belirtti.

Projenin ihtiyaçtan doğduğuna değinen Toker, projenin gerek uygulama bakımından, gerekse sonuçları itibarıyla oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Projede kullanılan aletlerin tamamen özgün ve yerli olduğunu vurgulayan Toker, şunları kaydetti:

"Makinenin bir tanesi hocalarımızın çizimleriyle üretilip üniversitemize kazandırıldı. Bu projenin bir diğer özelliği de bu işletme kendi giderlerini karşılayabilecek seviyede üretim yapabilme kapasitesine sahiptir. Buradan çıkan bütün ürünler yakıt olarak da kullanılabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Üç yıllık proje

Prof. Dr. Çanakcı da atıkları "sıfır atık" uygulamaları kapsamında geri dönüşüme kazandırmak için başlatılan üç yıllık projenin tamamlandığını aktardı.

Proje ekibinde yine aynı bölümden Prof. Dr. Mehmet Topakcı, Prof.?Dr. Davut Karayel, araştırma görevlileri Mete Yiğit ve Hasan Yılmaz ile birlikte Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Derya Ortaçeşme'nin de yer aldığını anlatan Çanakcı, "Projeden elde ettiğimiz bir diğer sonuç ise artıkların parçalanarak ağaç diplerinde malç olarak kullanıldığında toprakta nem korunumu sağladığını ve yabancı ot çıkışını engellediğini gözlemledik. Özellikle yaz döneminde sıklıkla yapılan sulama işlemlerindeki su tüketimini azaltması bakımından da ayrıca önemlidir."

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Rektör, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesinde proje tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

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