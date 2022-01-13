Üye Girişi
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde - Son Dakika

'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde

13.01.2022 11:49
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Meydanı'nda 2017 yılında yenileme çalışmaları sırasında bir depoya kaldırılan Akdenizli Noel Baba heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerine yerleştirildi.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Meydanı'nda 2017 yılında yenileme çalışmaları sırasında bir depoya kaldırılan Akdenizli Noel Baba heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerine yerleştirildi.

Noel Baba Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Demre'de yaşayan Noel Baba'nın kalın, kırmızı giysiler içinde olamayacağı tezinden yola çıkılarak heykeltıraş Necdet Can tarafından yapılan heykel, 25 Aralık 2008'de törenle açıldı. Sol omuzunda erkek çocuğu, sağında 1,65 santimetre uzunluğunda kız çocuğu ve kaidesi ile 3,45 metre boyundaki heykelde çocukların elindeki hediye paketiyle Noel Baba'nın yardımseverliği ön plana çıkarıldı. Meydandaki Noel Baba heykeli, geçen süreçte Demre'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

İKİ İSİMDEN TEPKİ GELDİHeykel 2017 yılında Noel Baba Meydanı'nda yapılan yenileme çalışmaları sırasında depoya kaldırıldı. 2019'da eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Noel Baba Vakfı Başkanı Muammer Karabulut, heykelin yerine konulmamasına tepki gösterdi. Dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu da heykelin yerine konmasını istedi. Akdenizli Noel Baba heykeli, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın girişimiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince depodan çıkarıldı. Meydana getirilen heykel yerine konuldu.'DEMRE İÇİN YAPILMIŞ ÖZEL VE ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA'

Demre'de yaşayan eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay "Akdenizli Noel Baba heykeli, Demre için yapılmış özel ve özgün bir çalışma. Noel Baba'nın yardımsever özelliklerini ve Akdenizli kimliğini öne çıkaran, Demre'ye gelen yerli ve yabancı turistlerle, Demreli'nin kabul ettiği bir heykel olmuştu. Sanki bir fotoğraf stüdyosu gibi meydana gelen herkes önünde fotoğraf çektirdiği bir heykel oldu. Türkiye'nin ve Demre'nin tanıtımına da önemli katkı sağlamıştı. Yerine konması sevindirici. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve heykelin konmasını sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- Antalya
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde
'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde
YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, noel baba, Antalya, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde - Son Dakika


Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni satışa çıkardılar Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni satışa çıkardılar         
11:51
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar Sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar         
11:21
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
11:19 ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde
11:08 Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:57:55. #1.12#
SON DAKİKA: 'Akdenizli Noel Baba' heykeli, 5 yıl sonra yeniden yerinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement