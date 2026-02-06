Akhan Un Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
Akhan Un Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

06.02.2026 14:16
Akhan Un Fabrikası, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul'da 'AKHAN' kodu ile işlem görmeye başladı.

Halka arz sürecini tamamlayan Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "AKHAN" koduyla işlem görmeye başladı.

Akhan Un'un gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, Halk Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Şafak Akdaş, Akhan Un Genel Müdürü Turhan Irmak ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileklerinde bulundu.

Ergun, Akhan Un'un uzun yıllar yatırımlar gerçekleştirdiğini ve yıllar içerisinde üretim kapasitesini giderek artırdığını söyledi.

Türkiye'de farklı sektörlerde, farklı büyüklükteki şirketlerin yatırımlarını gerçekleştirebilmek, şeffaflaşmak ve kurumsallaşmak amacıyla sermaye piyasalarıyla buluştuğunu kaydeden Ergun, "Akhan Un da bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek, kapasitesini artıracak. Böylece büyümesine kurumsallaşarak, şeffaflaşarak daha sağlıklı biçimde devam edecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Akhan Un'a borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Amacımız, yer aldığımız tüm pazarlarda sürdürülebilir şekilde büyümek"

Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı İlhan da başarıyla tamamladıkları halka arz sürecinin şirketleri açısından tarihi bir gün olduğunu ve bu günün ardından Akhan Un için yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Halka arzdan elde edecekleri kaynağı şirket faaliyetlerini kalıcı ve sağlıklı şekilde sürdürmek için en verimli biçimde kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan İlhan, "Amacımız, yer aldığımız tüm pazarlarda sürdürülebilir şekilde büyümek. Pazardaki yeni gelişmeleri ve tüketici tercihlerini yakından takip ederek, kaliteden ödün vermeden ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İlhan, ocak ayında faaliyete geçirdikleri makarna fabrikalarıyla sektörde öncü olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, bu hedefe ulaşabilmek için çalışmalarına son hızla devam ettiklerini anlattı.

Buğdayın fabrikaya girişinden tüketiciye ulaşana kadarki tüm süreçlerinde son teknoloji robotik sistemlerle üretim yaptıklarına dikkati çeken İlhan, üretimlerinin yüzde 80'ini ihracata ayırarak Türk makarnasını dünya markası haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İlhan, geleceğe, çocuklara ve doğaya verdikleri değer doğrultusunda Mersin ve Konya'da kurdukları güneş enerjisi santrallerinin de şirketleri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye için üretimin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarına işaret eden İlhan, "Bunun için üretmeye devam edeceğiz, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için üretim ve ihracat olmazsa olmaz diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

