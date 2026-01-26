Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

26.01.2026 00:49
Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda H.T. tutuklandı, sentetik haplar ele geçti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan H.T., tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 108 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi aldığı kişinin ismini veren şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ismini verdiği H.T.'yi (18) yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelinin evine baskın yapan ekipler, 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirirken, H.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticari' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Akhisar, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:01
