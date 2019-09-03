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Akhisar OSB yönetimi Başkan Ergün'ü ziyaret etti

59 dakika önce

Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Akhisar OSB yönetimi Başkan Ergün'ü ziyaret etti, System.String[]

Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Çınarlı, Başkan Ergün'e yönetimini tanıtarak ilçede yaptıkları faaliyetleri anlattı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Ergün'e yönetimini tanıtan ve ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi veren Çınarlı, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulunun yaptıkları çalışmaları dinledi ve başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Cengiz Ergün, Akhisar, Manisa, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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