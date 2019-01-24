Akhisarspor'da Eksik Çok
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattına gerileyen, pazar günü son sıradaki rakibi Çaykur Rizespor'la kritik öneme sahip deplasman maçında karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da takımdaki eksikler teknik direktör Cihat Arslan'ı düşündürüyor.
SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattına gerileyen, pazar günü son sıradaki rakibi Çaykur Rizespor'la kritik öneme sahip deplasman maçında karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da takımdaki eksikler teknik direktör Cihat Arslan'ı düşündürüyor. Mustafa Yumlu ve Eray'ın ameliyat oldukları yeşil-siyahlılarda Bilal Kısa, Kadir ve Dany'nin sakatlıkları sürüyor. Barbosa ise Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yeni transferler Cikalleshi, Rotman ve Zeki'nin form tutmaya başlamasıyla teselli bulan Akhisar'da takıma son transfer olarak katılan Boşnak stoper Edin Cocalic de oynayabilecek durumda.
Maç öncesi Çaykur Rizespor'un 15, Akhisarspor'un 17 puanı bulunuyor. - Akhisar
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:48 Kaynak: DHA
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