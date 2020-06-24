Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun son testleri negatif çıktı
TFF 1'inci Lig'de 19 Haziran Cuma günü yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic'ten iyi haber geldi.
TFF 1'inci Lig'de 19 Haziran Cuma günü yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic'ten iyi haber geldi. Son 5 gündür hastanede karantina altında ilaç tedavisi gören yeşil-siyahlılara dün yapılan PCR ve antikor testleri negatif sonuçlandı. Koronavirüs testleri pozitif olduğu için pazar günü oynanan Altay maçını kaçıran Vural ve futbolcular, üst üste yapılacak ikinci test de negatif çıktığı takdirde hastaneden taburcu edilecek. Akhisarspor'da tüm takım da Cesar Grup Ümraniyespor maçı öncesi cuma günü tekrar zorunlu koronavirüs testinden geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:37 Kaynak: DHA
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