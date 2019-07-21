Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek

35 dakika önce

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da stoper Dany ile yollar ayrılacak.

Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek, System.String[]

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da stoper Dany ile yollar ayrılacak. Geçen sezon Ege ekibine gelen 33 yaşındaki stoperin Akhisarspor'da kalmak istediği ancak yabancı kontenjanı kısıtlığı nedeniyle kurmayların Kamerunlu oyuncuyla vedalaşacakları öğrenildi.. Şu an takımda yabancı futbolcular, Lukac, Vrsajevic, Cocalic ve Rotman'ın bulunduğunu ifade eden Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Orta saha ve forvete de yabancı takviyesi yapmayı planlıyoruz. Yabancı sayımızı defansta kullanmayı düşünmüyoruz" dedi.

İlk etap kampının çok verimli geçtiğini belirten Altıparmak, "Erzurum kampı bitiyor. Takıma 2 gün izin verip ardından 7 Ağustos'a kadar Kızılcahamam'da çalışacağız. Burada 3 hazırlık maçı oynayacağız. İlk karşılaşmamız 27 Temmuz'da Gençlerbirliği ile olacak. Ardından Ankara'da 7 Ağustos'ta Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacağız. Ciddi bir kamp dönemi geçecek. Finale kadar tüm eksiklerimizi kapatacağız. Tek bir hedefimiz var, o da ligde şampiyonluk. Herkes çok iyi çalışıyor ve motivasyonumuz oldukça yüksek" diye konuştu.


- İzmir
Dany Nounkeu, Erzurum, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi taze siyah incirin ihracatı başlıyor Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL Mahrez'den Mısır hükümetine tarihi tavır! Zidane, Gareth Bale'in ayrılacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:15:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]