Akhisarspor'un Kader Maçları
2 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak.
SPOR Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip milli ara dönüşü nisan ayında düşme hattındaki rakipleri 27 puanlı Göztepe ve 22 puandaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor
'la üst üste deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının tek basamak üzerindeki Bursaspor
'un evinde 2-0 öne geçtiği maçta Galatasaray
'a 3-2 mağlup olup 28 puanda kalmasıyla biraz olsun teselli buldu. Bu skorla Akigo'nun Bursaspor'la arasındaki fark, 10 puana çıkmadı. - Akhisar
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:14 Kaynak: DHA
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