Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Kader Maçları

Akhisarspor'un Kader Maçları

2 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak.

Akhisarspor'un Kader Maçları, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip milli ara dönüşü nisan ayında düşme hattındaki rakipleri 27 puanlı Göztepe ve 22 puandaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la üst üste deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının tek basamak üzerindeki Bursaspor'un evinde 2-0 öne geçtiği maçta Galatasaray'a 3-2 mağlup olup 28 puanda kalmasıyla biraz olsun teselli buldu. Bu skorla Akigo'nun Bursaspor'la arasındaki fark, 10 puana çıkmadı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu! Valencia'dan Efsaneler Maçı İçin Mehmet Topal'a Davet Şenol Güneş, 15 Yıl Aradan Sonra Milli Takım Eşofmanlarını Giydi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Kader Maçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]