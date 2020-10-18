Akhisarspor'un konuğu Menemenspor

TFF 1'inci Lig'de sezona mali ve idari krizlerin gölgesinde başlayıp 4 haftada 4 puan toplayabilen Akhisarspor milli aranın ardından yarın evinde Menemenspor'u konuk edecek. Akhisar Spor Toto Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Ev sahibi Akhisarspor'da disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Taha ve Hadzic forma giyemeyecek. Son sıradaki 1 puanlı Menemenspor'da ise eksik bulunmuyor.

Menemenspor'un muhtemel 11'i: "Selmani - Yusuf, Domgjonas, Furkan, Batuhan, Taşkın, Alhassan, Tayfun, Mehmet, Rıdvan, Rasheed"