Son Dakika Haberleri: Akıl ve zeka oyunları eğitmen adayları Kayseri'de
Son Dakika Spor Akıl ve zeka oyunları eğitmen adayları Kayseri'de

Akıl ve zeka oyunları eğitmen adayları Kayseri'de

1 saat önce

Kayseri Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde başladı.

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Kayseri Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde başladı.


81 ilden gelen gençlik liderlerine verilecek olan eğitimin başlangıcını Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, İl Müdürü Murat Eskici ve Akıl Zeka Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, açılış konuşması yaparak Gençlik Liderlerine başarılar dilediler.


Bu eğitimle katılımcılar akıl yürütme, görsel-uzamsal düşünme, strateji geliştirme, planlama, problem çözme, dikkati yoğunlaştırma ve kısa sürekli hafızayı etkin kullanma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan akıl ve zeka oyunları alanında teorik ve uygulamalı eğitim alacak olup bu oyunlarla ilgili birçok alıştırma yapacaklar.


Eğitim sonunda zeka ve akıl oyunları alanında özel bilgi ve beceri, bu oyunların farklı gelişim alanlarına yönelik kullanımı konusunda farkındalık ve eğitimde zeka oyunlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olacak olan katılımcılar, oyunları iyi düzeyde oynayabilecek seviyeye gelebilecek ve bu oyunların eğitimini verebilecekler. - KAYSERİ

Kayseri Gençlik Hizmetleri, Erciyes, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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