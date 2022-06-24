Akıllı telefon satışlarında iPhone 13 çılgınlığı: Rakiplerine fark attı! - Son Dakika
Üye Girişi

Akıllı telefon satışlarında iPhone 13 çılgınlığı: Rakiplerine fark attı!

24.06.2022 01:42
Akıllı telefon satışlarında iPhone 13 çılgınlığı: Rakiplerine fark attı!

Çin'in 18 Haziran'da düzenlenen "618" adlı çevrim içi alışveriş festivali, bu yıl iPhone 13 çılgınlığına sahne oldu.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Apple, Samsung ve Xiaomi gibi şirketlerin başı çektiği sektöre önümüzdeki günlerde Nothing gibi yeni isimler de dahil olacak. Çip krizi ve pandemi gibi nedenlere rağmen satış rakamları günden güne artıyor. Hatta dünya genelinde düzenlenen indirim günleri veya alışveriş festivalleri gibi etkinlikler, bu rakamları dudak uçuklatan seviyelere çıkarabiliyor.

Çin 618 alışveriş festivalinde iPhone 13 çılgınlığı

Çin'in 18 Haziran'da düzenlenen "618" adlı çevrim içi alışveriş festivali, bu yıl iPhone 13 çılgınlığına sahne oldu. Binlerce müşterinin yararlandığı etkinlikte ülkede faaliyet gösteren e-ticaret platformları, maddi açıdan tabiri caizse bayram ediyor.

Akıllı telefon satışlarında iPhone 13 çılgınlığı: Rakiplerine fark attı!

618, diğer indirim günleri veya festivallerde olduğu gibi genellikle bir günü kapsamasına rağmen, uzunca bir süre daha devam ediyor. Bu süreçte e-ticaret platformları, müşterileri kendilerine çekebilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyorlar.

İmzalar atıldı: Apple, iPhone 14 ile Samsung'u zengin edecek

618'in en büyük kazananlarından birisi de Apple oldu. Zira DTCHAT'in raporuna göre JD.com'daki iPhone 13 satışları, etkinlikte 2,83 milyon adede ulaştı. Akıllı telefon, satış sayıları ele alındığında rakiplerine fark atmayı başardı.

DTCHAT'in raporunda 20 model mevcut. İkinci ve onuncu sıra arasındaki tüm akıllı telefonlar Xiaomi'ye ait durumda. iPhone 13'ün ardından en çok satan cihaz ise 340 binle Redmi K50 oldu. Ancak satış rakamları buna rağmen sekiz katından daha az diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 13 neden kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerden biri? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Söyleşi: 'Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Brıcs Ülkelerinin Kalkınma Hedefleriyle Uyumlu' Söyleşi: 'Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Brıcs Ülkelerinin Kalkınma Hedefleriyle Uyumlu' Xi'den Brıcs Ülkelerine Dünya Barışı ve Sükuneti Koruma Çağrısı Xi'den Brıcs Ülkelerine Dünya Barışı ve Sükuneti Koruma Çağrısı
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, alışveriş, iPhone 13, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıllı telefon satışlarında iPhone 13 çılgınlığı: Rakiplerine fark attı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
01:00 CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış
00:59 Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:55 Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:50 Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti
23:47 Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 01:59:05. #1.13#
SON DAKİKA: Akıllı telefon satışlarında iPhone 13 çılgınlığı: Rakiplerine fark attı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement