Telefon hariç teknolojik ürünlere devasa zam! - Son Dakika
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Telefon hariç teknolojik ürünlere devasa zam!

29.03.2023 11:44
Telefon hariç teknolojik ürünlere devasa zam!

Akıllı telefonlar için getirilen ithalat gözetim uygulaması kararı iptal edildi. Fakat diğer tüm teknolojik ürünlere zam yapılacak.

Geçtiğimiz ayın sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Mevcutta 200 dolar olan ithalat gözetim uygulaması 350 dolara çıkarıldı. Fakat bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile bu düzenleme iptal edildi. Ancak AirFryer ve robot süpürge gibi onlarca teknolojik ürünlere getirildi. Yani teknolojik ürünlerde devasa bir zam bizleri bekliyor. İşte detaylar…

Teknolojik ürünlere zam kararı! İthalat gözetim uygulaması neleri etkiliyor?

Geçtiğimiz şubat ayının sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Burada mevcutta sadece bakanlık izniyle ithal edilebilen telefonların sınırı 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Bu da özel izni olmayan üreticilerin ürününün fiyatı 100 dolar da olsa 350 dolar üzerinden vergilendirileceği anlamına geliyordu.

Telefon hariç teknolojik ürünlere devasa zam!

Bu karardan sonra 24 Mart tarihinde AirFryer ve robot süpürge başta olmak üzere birçok ürüne benzer sınırlama getirileceği söylendi. Bugün ise akıllı telefonlar için yapılan düzenleme iptal edildi. Fakat diğer tüm teknolojik ürünlere zam geldi.

https://shiftdelete.net/akilli-telefon-ithalati-gozetim-uygulama-siniri

Yeni düzenlemeyle birlikte bir robot süpürgenin yurt dışı fiyatı 50 dolar da olsa Türkiye'ye gelince 200 dolar olduğu kabul edilerek vergi uygulanacak. AirFryerlarda ise bu sınır 100 dolar. Bu sınırın altında kalan ürünler de yine benzer şekilde 100 dolar üzerinden vergilendirilecek.

Telefon hariç teknolojik ürünlere devasa zam!

İthalat gözetim uygulaması kapsamındaki teknolojik ürünler:

Eşyanın tanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)Gaz yakıtlı olanlar (dağcı ocakları hariç)75Gerilimi 110V veya üstü (robot/akıllı süpürgeler hariç)70Gerilimi 110V veya üstü (yalnız robot/akıllı süpürgeler)200Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler)200Diğerleri50Mikserler10Meyve ve sebze presleri10Komple setler15Diğerleri15Anında su ısıtıcılar10Daldırma tipi ısıtıcılar10Su kaynatma kapları (kettle)15Diğerleri10Isıtmalı hava perdeleri (AirFryer)100Diğerleri30Kanal tipi ısıtıcı40Diğer ısıtıcı ve sobalar40Kurutma başlıkları10Diğerleri10Buharlı ütüler35Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan)125Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (yalnız elektrikli set üstü ocaklar)15Izgaralar ve kızartma cihazları15Tost makineleri15Diğerleri30Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar50Sadece çay yapmaya mahsus olanlar32Ekmek kızartma makineleri10

Kaynak: Shiftdelete
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