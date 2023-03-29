Telefon hariç teknolojik ürünlere devasa zam!

Geçtiğimiz ayın sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Mevcutta 200 dolar olan ithalat gözetim uygulaması 350 dolara çıkarıldı. Fakat bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile bu düzenleme iptal edildi. Ancak AirFryer ve robot süpürge gibi onlarca teknolojik ürünlere getirildi. Yani teknolojik ürünlerde devasa bir zam bizleri bekliyor. İşte detaylar…

Teknolojik ürünlere zam kararı! İthalat gözetim uygulaması neleri etkiliyor?

Geçtiğimiz şubat ayının sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Burada mevcutta sadece bakanlık izniyle ithal edilebilen telefonların sınırı 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Bu da özel izni olmayan üreticilerin ürününün fiyatı 100 dolar da olsa 350 dolar üzerinden vergilendirileceği anlamına geliyordu.

Bu karardan sonra 24 Mart tarihinde AirFryer ve robot süpürge başta olmak üzere birçok ürüne benzer sınırlama getirileceği söylendi. Bugün ise akıllı telefonlar için yapılan düzenleme iptal edildi. Fakat diğer tüm teknolojik ürünlere zam geldi.

https://shiftdelete.net/akilli-telefon-ithalati-gozetim-uygulama-siniri

Yeni düzenlemeyle birlikte bir robot süpürgenin yurt dışı fiyatı 50 dolar da olsa Türkiye'ye gelince 200 dolar olduğu kabul edilerek vergi uygulanacak. AirFryerlarda ise bu sınır 100 dolar. Bu sınırın altında kalan ürünler de yine benzer şekilde 100 dolar üzerinden vergilendirilecek.

İthalat gözetim uygulaması kapsamındaki teknolojik ürünler: