Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı - Son Dakika

Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı

20.10.2020 11:59

Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı Akın akın gelmeye devam ediyorlar Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar Edirne'de aralarında Bulgaristan vatandaşlarının da olduğu binlerce vatandaşın alışveriş yapmak için akın ettiği Saraçlar Caddesi'nde sosyal mesafe tarihe karıştı.

Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı

Akın akın gelmeye devam ediyorlar

Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

EDİRNE - Edirne'de aralarında Bulgaristan vatandaşlarının da olduğu binlerce vatandaşın alışveriş yapmak için akın ettiği Saraçlar Caddesi'nde sosyal mesafe tarihe karıştı. Çoğunlukla Bulgaristan vatandaşlarının maskesini takmadığı görülen caddenin dolup taştığı objektiflere takıldı.

Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi korona virüs salgını öncesi günlerini aratmadı. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşının alışveriş yapmak için Edirne'ye akın etmesi, öğrencilerin okul çıkışı çarşı merkezinde gezmesi ve Edirnelilerin alışveriş yapmak için Saraçlar Caddesi'ne gelmeleri caddenin dolup taşmasına neden oldu.

Polis ekipleri tek tek uyardı

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sık sık vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. Maske takma zorunluluğu bulunmayan Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için Edirne'ye gelen çok sayıda vatandaşın maske kuralına uymadığı görüldü. Uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından tutanak tanzim edildi. Ekipler, sadece caddedeki vatandaşlara değil işyerlerine de uyarılarda bulundu. İşyerinde kalabalık halde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralı gereğince dışarıya çıkarıldı.

Gıda denetimleri de gerçekleştirildi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler de, kentteki fırın, lokanta, kafeterya gibi gıda işletmelerinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmeci ve çalışanlar korona virüs salgınına karşı uyarıldı.

Kent merkezinde denetimler yoğun şekilde devam ediyor.

Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı
Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı

Saraçlar Caddesi, Bulgaristan, Edirne, Polis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı - Son Dakika Ekonomi

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