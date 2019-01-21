Akıncı'da Darbeyi Yöneten Sivil Sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş...
56 dakika önce
Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:34 Kaynak: AA
Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
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