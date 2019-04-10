Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, sanıklar savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara
4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Harekat Merkezi Amiri olan sanık eski kurmay albay Devrim Orhan beyanda bulundu.
15 Temmuz'da yaşadıklarını paylaşarak darbe girişimine yönelik bir faaliyet gerçekleştirmediğini ileri süren Orhan, suçlamaları kabul etmedi.
FETÖ'yle de bağı bulunmadığını savunan Orhan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Daha sonra, savunma yapması için söz verilen sanık Gökmen Tarhan da zorunlu avukatının duruşmada bulunmadığını söyledi.
Tarhan, mahkemece yazılı olarak savunmasının verilebileceğinin belirtilmesine rağmen sözlü savunma yapmak istediğini bildirerek, sözlü beyanda bulunmak için süre talep etti.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.