Akıncı Üssü Davasında Esas Hakkındaki Mütalaa Açıklanıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü
davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Savcı, darbe girişimini yöneten FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz
, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek
ve Harun Biniş'in 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı, darbe girişimini sivillerle birlikte yöneten 16 askerin de 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını da talep etti.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara
4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü
'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların beyanları alındı. Daha sonra söz verilen Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu bildirdi.
Sivil imamlara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Mütalaasını açıklayan savcı, darbe girişimini yöneten FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlal", 77 kişi için "kasten adam öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast" suçunu işlediklerinin tespit edildiğini, bu nedenle de 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istendiğini ifade etti. Savcı, söz konusu 4 sanık için ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istedi.
Darbeyi yöneten asker sanıklara da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Darbe girişimini FETÖ'nün sivil imamlarıyla yöneten asker sanıklar için de istenen cezalar belli oldu. Savcı, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un da arasında bulunduğu 16 asker sanığın da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Söz
konusu sanıkların ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istendi. Savcı, 16 sanığın Akıncı Üssü davasını ilgilendiren suçların tamamından sorumlu tutulduğunu bildirdi.
Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması devam ediyor. - ANKARA