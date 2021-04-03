Akköy serası ziyaretçilerden ilgi görüyor - Son Dakika

Akköy serası ziyaretçilerden ilgi görüyor
03.04.2021 12:00
Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkiler Fidanlığını, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden mühendisler ziyaret etti.
Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkiler Fidanlığını, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden mühendisler ziyaret etti.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın talimatı ile geçtiğimiz yıllarda Akköy'de 60 bin m2 alan üzerinde kurulan ve faaliyete geçen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Ege Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi'nden akademisyenler ile yüksek ziraat mühendislerinin oluşturduğu bir heyet, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığını ziyaret etti. Sera görevlerinden bilgi alarak, teknik bir gezi gerçekleştiren ekibe, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener eşlik etti. - AYDIN
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