Son Dakika Haberleri: Akkuyu Ngs'nin Güç Ünitesinin Beton Dökme Çalışmaları Tamamlandı

Akkuyu Ngs'nin Güç Ünitesinin Beton Dökme Çalışmaları Tamamlandı

1 saat önce

Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından Mersin’de inşası devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’ye ait 1’inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı. Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) bir aşama daha kaydedildi. Birinci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları 8 Mart 2019 […]The post Akkuyu NGS’nin güç ünitesinin beton dökme çalışmaları tamamlandı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Akkuyu Ngs'nin Güç Ünitesinin Beton Dökme Çalışmaları Tamamlandı, System.String[]
Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından Mersin'de inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'ye ait 1'inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) bir aşama daha kaydedildi. Birinci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları 8 Mart 2019 tarihinde bitirildi. Temel plakasının yapımında 17 bin metreküpten fazla kendiliğinden yerleşen beton kullanıldı. Bu beton türü, bileşimin güvenirliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akkuyu NGS'nin inşasında kullanılan tüm teknolojik süreçlerde olduğu gibi 1'inci güç ünitesinin temel plakası beton dökme işlemi de global nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimler, UAEA güvenlik standartları ile Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli uluslararası ve ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bu büyük teknolojik aşamanın tamamlanması, Akkuyu NGS inşaat sahasında bu yıl gerçekleşen en önemli gelişmelerden birisi oldu. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleşecek. Eşzamanlı olarak, yardımcı reaktör binası ve yedek kontrol noktası binasının inşasına yönelik beton temelleri çalışmaları da devam ediyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:00 

Mersin, Türkiye, Akkuyu, Sektörel
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