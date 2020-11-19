Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı

19.11.2020 09:56
Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı, System.String[]

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı verildi.

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı verildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin 28 Mart 2019 tarihinde yaptığı başvuru dosyasını inceleyen NDK, 13 Kasım 2020 tarih ve 2020-71/2-1 sayılı kararıyla Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansını onayladı. İnşaat lisansı ile birlikte üçüncü güç ünitesinin reaktör ve türbin binaları gibi nükleer güvenlik kapsamındaki tüm yapıların inşaatına ve nükleer güvenlikle alakalı sistem ve ekipmanların montajına başlanabilecek. Üçüncü güç ünitesinin 'Sınırlı Çalışma İzni' ise 23 Temmuz 2020 tarihinde onaylanmıştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü 'leksei Frolov, yaptığı açıklamada, "İnşaat lisansının alınması, güç ünitesinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan son izin aşamasıdır. Başvuru dokümanının hazırlanmasının yanı sıra inceleme sürecinde NDK'nın sorularına verilecek yanıtlarla ilgili olarak tasarım kuruluşlarıyla birlikte çok kapsamlı ve detaylı çalışmalar yaptık. NDK, inşaat lisansını vererek, Akkuyu NGS'deki üçüncü ünitenin inşaat ve montaj işlerini düzenleyen tüm yasal gerekliliklere ve standartlara uyulduğunu teyit etmektedir. Şu anda daha önce alınan sınırlı çalışma izni kapsamında Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi reaktör binasının ve türbin binasının temel altı beton çalışmaları tamamlanmakta olup, bunun ardından gerçekleştirilecek donatı çalışmaları sonrası aldığımız lisansa istinaden temel betonu yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Akkuyu NGS Projesinde ÇED Raporu Onayı, Elektrik Üretim Lisansı, birinci, ikinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşaat lisansları ve Doğu Kargo Terminali Geçici İşletme İzni gibi ana lisanslar ve izinlerin tamamlandığı kaydedildi. Dördüncü güç ünitesinin inşaat lisansının alınması için hazırlanan başvuru dosyasının da 12 Mayıs 2020 tarihinde NDK'ya sunulduğu, inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı
Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı

Türkiye, Nükleer, Enerji, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı - Son Dakika Ekonomi


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