Akpınar'da afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Akpınar ilçesinde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Akpınar'da kamu kurum ve kuruluşları, ilçe ve mahalle muhtarlarına yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi belirtildi.

"Türkiye Afet Eğitim Yılı" etkinlikleri kapsamında İl AFAD Müdürlüğünün kent genelinde başlatılan eğitim seferberliğinin aralıksız sürdüğü anımsatılarak, toplumun tüm kesimlerine farkındalığın ulaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Akpınar'da afet farkındalık eğitiminin iki oturumda gerçekleştirildiği ve afet anı, öncesi ile sonrası hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi ve yapılması gerekenler anlatıldı. Ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik afet öncesi ve sonrası ile afet sırasında yapılması gerekenler anlatıldı. Afet sonrası ilk 72 saat, yaşam çevremizdeki riskler ve risklerin azaltılması, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanması hakkında bilgi verildi. Değerli evrakların saklanacağı afet ve acil durum çantası hazırlamanın önemi, afet sigortaları yaptırmanın önemi, tahliye ve toplanma alanları, bina güvenliği, sivil savunma konularında ve AFAD Gönüllülük Projesi hakkında katılımcılara sunum yapıldı."