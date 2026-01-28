Gazze'deki İnsani Durum AKPM'de Görüştü - Son Dakika
Gazze'deki İnsani Durum AKPM'de Görüştü

28.01.2026 21:34
Fransa'daki AKPM oturumunda Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in ateşkes ihlalleri ele alındı.

Fransa'nın Strazburg kentinde merkezi bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) kış oturumunda, Gazze Şeridi'ndeki insani durum ele alındı.

Strazburg'da AKPM'nin kış oturumu kapsamında, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insani duruma ilişkin müzakere düzenlendi.

Müzakerede, İsrail'in bölgede ateşkese yönelik ihlalleri ile insani yardıma erişimdeki zorluklar ele alındı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gazze'de ateşkesin duyurulmasının ardından şiddetin sona ermediğini belirterek, "Bombardımanların yaşanmadığı tek bir gece olmadı." dedi.

"Gazze'deki konut sistemi çöktü"

Yıldız, Gazze'de yaşananlara ilişkin sayıların inkar edilemeyeceğini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer kuruluşlar, ateşkesin başından bu yana yüzlerce kişinin öldürüldüğünü doğruladı. Bombardımanlar ve malzemelere erişimin sistematik olarak engellenmesi yüzünden Gazze'deki konut sistemi çöktü. Sağlık sistemi de çöktü. Gazze'nin cep telefonuna değil, inşaat ve tıbbi malzemelere ihtiyacı var."

Gazze'de halkın acı çektiğini ispatlamak zorunda kaldıklarını vurgulayan Yıldız, "Halbuki tüm kanıtlar enkazların altında." dedi.

Yıldız, Tel Aviv hükümetinin kendisini uluslararası hukukun üstünde gördüğünü dile getirerek, İsrail'in Cenevre Sözleşmeleri'ne uyması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin hayatlarının pazarlık konusu olamayacağını kaydeden Yıldız, İsrail'in bölgedeki ateşkese tamamen uymasının talep edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yıldız, tıbbi malzemelerin ve günlük 600 kamyonun Gazze'ye bağımsız kuruluşların gözetiminde girebilmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, İsrail'in uluslararası insani hukuka yönelik ihlalleri hakkında yürütülen uluslararası soruşturmalara destek verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'nin yalnızca Gazzeliler için inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, "Zeytin ağaçları, özgür ve güven içindeki bir Filistin için yeniden gölge sağlayana kadar Gazze için seferber olmaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

"İsrail sınırda ve sınır geçiş noktalarında kontroller yaptı"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, İsrail'in Gazze'de barış planı kapsamında imzalanan bağlayıcı koşullara uymadığını belirtti.

Babacan, bölgede sivillerin öldürülmeye devam ettiğine işaret ederek, sivillerin kasten hedef alındığını vurguladı.

Gazze'de günde yaklaşık 13 kişinin yaralandığını söyleyen Babacan, İsrail'in tüm sağlık tesislerinin faaliyetlerini felç eden bir abluka uyguladığını ve bölgeye insani yardımın girişini engellediğini kaydetti.

Babacan, "Bu anlaşmanın uygulandığı ilk günden itibaren İsrail, sınırda ve sınır geçiş noktalarında kontroller yaptı." diyerek, uluslararası toplumun bu konularda İsrail'e baskı uygulaması gerektiğini ifade etti.

"İsrail'in Gazze'deki şiddeti sona ermeli"

Fransız Senatör Didier Marie, bölgeye uluslararası basının girmesine izin vermeyen İsrail hükümetinin tutumuna tepki göstererek, "Kurumumuz İsrail'e basın özgürlüğüne saygı duyması ve gazetecilerin güvenliğini sağlaması için çağrıda bulunmalı." diye konuştu.

Hollanda milletvekili Saskia Kluit ise bölgede insani yardıma erişimin sağlanması çağrısında bulunarak, "İsrail'in Gazze'deki şiddeti sona ermeli." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Fransa, Gazze, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
