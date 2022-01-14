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Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum - Son Dakika

Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum

14.01.2022 09:09

Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan koronavirüs hastası karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Eşi ile birlikte karantina ihlali yapan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı biliyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

KORONA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Otobüste seyahat eden Mücahit ve eşi Zehra Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti.

Virüslü karı-koca otobüste yakalandı: 'Yanlış yaptığımı biliyorum'

"YANLIŞ YAPTIĞIMI DA BİLİYORUM"

Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.

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Para Cezası, Koronavirüs, Kırıkkale, HES kodu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum - Son Dakika
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